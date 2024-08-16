“Успех похудения или набора массы зависит на 30% от спорта, и на 70% от того, чем мы питаемся, “-все вы, вероятно, знакомы с этим выражением.

Так вот, от себя я хочу добавить, что какой-то одной оптимальной диеты не существует!И грамотная стратегия питания рассчитывается строго индивидуально – и в зависимости от целого ряда параметров: начиная от возраста и заканчивая состоянием здоровья.
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