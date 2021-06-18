В поселке Берды Оренбурга стартовала реконструкция стадиона «Нефтяник»

Стадион в поселке Берды очень старый. Построили его еще в конце 60-х годов XX века. И только в прошлом году здесь появились признаки благоустройства — уличная баскетбольная площадка с хорошим резинокордовым покрытием, а также уличные тренажеры.
Стадион в поселке Берды очень старый. Построили его еще в конце 60-х годов XX века. И только в прошлом году здесь появились признаки благоустройства — уличная баскетбольная площадка с хорошим резинокордовым покрытием, а также уличные тренажеры.
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