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В поселке Берды Оренбурга стартовала реконструкция стадиона «Нефтяник»

В поселке Берды Оренбурга стартовала реконструкция стадиона «Нефтяник»

Стадион в поселке Берды очень старый. Построили его еще в конце 60-х годов XX века. И только в прошлом году здесь появились признаки благоустройства — уличная баскетбольная площадка с хорошим резинокордовым покрытием, а также уличные тренажеры.

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