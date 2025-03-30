Знай наших 💪 С 28 по 30 марта в Волжском прошло первенство и Чемпионат г. Волжского по боксу, посвящённое памяти выдающегося Волжского боксёра, Мастера Спорта России Альберта Родионова.
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Знай наших 💪 С 28 по 30 марта в Волжском прошло первенство и Чемпионат г. Волжского по боксу, посвящённое памяти выдающегося Волжского боксёра, Мастера Спорта России Альберта Родионова.