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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Знай наших

Знай наших 💪 С 28 по 30 марта в Волжском прошло первенство и Чемпионат г. Волжского по боксу, посвящённое памяти выдающегося Волжского боксёра, Мастера Спорта России Альберта Родионова.

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