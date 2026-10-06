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В Архангельске с 13 по 18 октября пройдёт международный фестиваль «Дни джаза — 2026»

В Архангельске с 13 по 18 октября пройдёт международный фестиваль «Дни джаза — 2026»

Концерты пройдут на пяти площадках города, включая Архангельский театр драмы, Камерный зал Поморской филармонии и Джаз-клуб Тима Дорофеева.

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