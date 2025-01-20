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Царьград

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В США пришёл Трамп, а в России событие поинтереснее. Стоит поднять голову и увидеть

В США пришёл Трамп, а в России событие поинтереснее. Стоит поднять голову и увидеть

Главное событие прошедшего дня - инаугурация президента США Дональда Трампа. В России в это время происходит событие поважнее.

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