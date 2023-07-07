360

162 318 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Фролова
    Пока США существует, как США, они никогда не смирятся с потерейроли гегемона.Политолог Гуреев:...
  • Александр Хироников
    Заявлять заявляем, а реально?Песков: вопрос вв...
  • Сергей Дмитриев
    Кста.., о татУ: образу грабителя банков среди пострадавших Зеленскому не хватает татУ (хотя бы временного) для понтов.Рэпера Пашу Техни...

Овчинский: столичный производитель представил автоматизированную систему лазерной сварки

Овчинский: столичный производитель представил автоматизированную систему лазерной сварки

Компания из Москвы Pokkels разработала автоматизированную систему лазерной сварки. Ее применяют в ходе сборки рулевого управления автомобиля, рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх