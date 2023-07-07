Овчинский: столичный производитель представил автоматизированную систему лазерной сварки

Компания из Москвы Pokkels разработала автоматизированную систему лазерной сварки. Ее применяют в ходе сборки рулевого управления автомобиля, рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Компания из Москвы Pokkels разработала автоматизированную систему лазерной сварки. Ее применяют в ходе сборки рулевого управления автомобиля, рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
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