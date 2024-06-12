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Русская весна

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В США Байдена уговаривают разрешить Украине бить по всей России — Politico

В США Байдена уговаривают разрешить Украине бить по всей России — Politico

Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол пытается убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американским оружием не только по российской территории близ Харьковской области, сообщает издание Politico.

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