YS: все больше стран стремятся в БРИКС из-за нового миропорядка

БРИКС – символ многополярности © РИА Новости Григорий Сысоев Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ БРИКС становится все более привлекательным в условиях меняющегося мира, в т.