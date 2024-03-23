В Московском метрополитене открылась выставка современного искусства

Московский метрополитен подготовил новую экспозицию, на которой пассажиры смогут увидеть произведения работающих с гобеленами братьев Либа, картины Александры Елисеевой и многих других художников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.