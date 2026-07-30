Покупка подписки Telegram Premium и подарков в мессенджере не подпадает под финансирование терроризма, — заявили в Госдуме.
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Покупка подписки Telegram Premium и подарков в мессенджере не подпадает под финансирование терроризма, — заявили в Госдуме.
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