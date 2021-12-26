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Пеп Гвардиола: «От вакцины не умирают. Можно умереть, если ее нет. Доверяю тем, кто говорит: «Это самый безопасный путь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола призвал болельщиков вакцинироваться. «Я хочу доверять людям, которые говорят: «Это самый безопасный путь, поставьте вакцину».

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