Взрывы прогремели в Днепропетровске и Харьковской области на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «24-й канал».
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