Европарламент: дэвушка, пэрсик хочишь?

Поскольку год подходит к завершению, самое время оглянуться на некоторые события в прошлом - нужно же понять, что случилось за это время? Вот мы и попытаемся бросить ретроспективный взгляд в прошлое; тем более, что за 2023 произошло столько странных и любопытных событий, что впору за голову (свою или какую еще) хвататься.