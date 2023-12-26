Европарламент: дэвушка, пэрсик хочишь?

Поскольку год подходит к завершению, самое время оглянуться на некоторые события в прошлом - нужно же понять, что случилось за это время? Вот мы и попытаемся бросить ретроспективный взгляд в прошлое; тем более, что за 2023 произошло столько странных и любопытных событий, что впору за голову (свою или какую еще) хвататься.
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