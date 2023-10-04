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Цивин и Дрожжина потребовали от Баталовых отдать им московскую квартиру за 13,5 млн

Цивин и Дрожжина потребовали от Баталовых отдать им московскую квартиру за 13,5 млн

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, фото: ria.ruВесной Михаила Цивина и Наталию Дрожжину признали виновными в махинациях с наследством Алексея Баталова.

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