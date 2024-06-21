npjDigitMed: изменение фенотипа сна может говорить о проблемах со здоровьем

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего установили, что изменение фенотипа сна (показателей его прерывистости, продолжительности и качества) может сигнализировать о диабете и инфекционных заболеваниях.
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