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В Приморье сиделка обворовала подопечного пенсионера

В Приморье сиделка обворовала подопечного пенсионера

В Надеждинском районе Приморского края местная жительница обвиняется в краже с банковского счета. Будучи сиделкой, она похитила средства у пенсионера, за которым ухаживала, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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