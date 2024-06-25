В Приморье сиделка обворовала подопечного пенсионера

В Надеждинском районе Приморского края местная жительница обвиняется в краже с банковского счета. Будучи сиделкой, она похитила средства у пенсионера, за которым ухаживала, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии