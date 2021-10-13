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«Игру в кальмара» за месяц посмотрели более 111 млн человек

«Игру в кальмара» за месяц посмотрели более 111 млн человек

Рекордный старт в истории платформы Netflix показал новый жестокий сериал «Игра в кальмара». За месяц его посмотрели более 111 млн зрителей, сообщает 13 октября портал Deadline.

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