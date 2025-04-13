В МИД прокомментировали награждение проникшей в Курскую область журналистки

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выразила своё возмущение по поводу присуждения итальянской журналистке Стефании Баттистини премии «За свободу прессы 2025».
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