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В МИД прокомментировали награждение проникшей в Курскую область журналистки

В МИД прокомментировали награждение проникшей в Курскую область журналистки

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выразила своё возмущение по поводу присуждения итальянской журналистке Стефании Баттистини премии «За свободу прессы 2025».

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