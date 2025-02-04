Экс-замглавы Генштаба ВСУ: без призыва молодежи Киев не может остановить ВС РФ

Высокий средний возраст военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отсутствие в их рядах молодежи негативно сказывается на потенциале украинской армии, заявил генерал-лейтенант в отставке, экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online.