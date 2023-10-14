Томас Бах об изменении климата: «К 2040 году только десять стран смогут проводить турниры по зимним видам спорта»

«К 2040 году только десять стран смогут проводить турниры по зимним видам спорта на Олимпиадах. Из этого факта становиться еще очевиднее, что нам нужно как можно быстрее решать вопросы с тем, как изменение климата влияет на проведение Олимпийских игр.