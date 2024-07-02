Охватившие Турцию акции против сирийских беженцев продолжают набирать силу и идут уже третий день. Беспорядки начались в провинции Кайсери после ареста 27-летнего туриста, подозреваемого в изнасиловании семилетней родственницы.
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