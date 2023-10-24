«Палестинский вопрос» прежде и теперь: трагедия без срока давности

14 октября пресс-служба ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) отчиталась о готовности к следующим этапам военных действий в Газе: «Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране и готовы к следующим этапам военных действий с упором на масштабную наземную операцию.
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