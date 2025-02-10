Лавров: Россия будет пересматривать обязательства в международных организациях

Владимир Алтайцев

Туда вообще не надо было вступать. Все эти организации грабили и грабят Россию, а уж МВФ вообще управляет ЦБ РФ. Об этом написано немало статей А ВОЗ сколько нам отравы впихнула под видом лекарств.