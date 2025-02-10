Лавров: Россия будет пересматривать обязательства в международных организациях

пресс-служба МИД России / mid.ru Россия будет пересматривать свои обязательства перед организациями, в которых практикуются «дискриминационные» подходы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 10 февраля в ходе выступления по случаю Дня дипломатического работника «Наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно-дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться.
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