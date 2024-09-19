В Конгрессе США раскритиковали Израиль за взрывы пейджеров в Ливане

Конгресс США: Израиль нарушил международное право из-за атаки в Ливане Израиль нарушил международное гуманитарное право, предположительно совершив серию взрывов пейджеров по всему Ливану, направленную против исламистского движения «Хезболла».
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