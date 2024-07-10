Семейную ипотеку под 6% продлили: будут ли ее оформлять массово

Продление программы семейной ипотеки вряд ли окажет существенное влияние на рынок — категория заемщиков, имеющая право на ее получение, стала уже, отметила руководитель направления экспертной аналитики Банки.
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