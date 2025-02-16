ЕС объявил о планах ввести пошлины на импорт из США

Евросоюз намерен установить пошлины на американские продукты, содержащие запрещенные в ЕС пестициды, решение может затронуть сельскохозяйственный импорт, включая зерновые культуры, 16 февраля сообщает британская газета Financial Times.
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