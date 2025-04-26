«Она три часа плакала от унижения»: продавец-мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке в Коммунарке

Одиссей

А Вы стрелки не переводите и подонка не выгораживайте!! Как бы ни шалила 11ти-летняя девочка, плевать ей в лицо НЕЛЬЗЯ!!! Вообще в человека плевать НЕЛЬЗЯ!! В СрАзии - не знаю, возможно (могу допустить), они так выражают какие-то свои эмоции и обществом это воспринимается нормально. Но у нас - НЕЛЬЗЯ!! Если не дошло - представьте себя на месте этой девочки.