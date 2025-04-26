Мигрантские сводки Фото: стоп-кадр из видео в телеграм-канале "Русская община" Новый способ воспитания русских детей продемонстрировал приезжий из Средней Азии специалист, обхаркав 11-летнего ребенка в магазине.
«Она три часа плакала от унижения»: продавец-мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке в Коммунарке
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Одиссей
А Вы стрелки не переводите и подонка не выгораживайте!! Как бы ни шалила 11ти-летняя девочка, плевать ей в лицо НЕЛЬЗЯ!!! Вообще в человека плевать НЕЛЬЗЯ!! В СрАзии - не знаю, возможно (могу допустить), они так выражают какие-то свои эмоции и обществом это воспринимается нормально. Но у нас - НЕЛЬЗЯ!! Если не дошло - представьте себя на месте этой девочки.
Ответить
5 час.
Любовь
Поломать пидораса мигранта. И с черенком от лопаты в заду вышвырнуть за пределы России.
Ответить
3 час.
Любовь
Мигрант должен быть ликвидирован за малейшее действо против российских детей. Когда зверьё нападает на хозяев, его физически ликвидируют оставляя только шкуру. За наших детей содрать с него шкуру. Мигранты не люди это пидорасы ненужные своей стране
Ответить
3 час.
Свежие комментарии