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Выставка «Музей приставок» в ТРЦ «Шоколад»

Выставка «Музей приставок» в ТРЦ «Шоколад»

В «Музее приставок» несколько зон, каждая из которых вызовет восторг у детей и взрослых. Не важно, во что вы играли в детстве — в советские автоматы или уже в совсем другие игры, — здесь вам понравится в любом случае.

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