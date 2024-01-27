Выставка «Музей приставок» в ТРЦ «Шоколад»

В «Музее приставок» несколько зон, каждая из которых вызовет восторг у детей и взрослых. Не важно, во что вы играли в детстве — в советские автоматы или уже в совсем другие игры, — здесь вам понравится в любом случае.
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