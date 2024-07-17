Южная Корея испугалась ответа России на свои угрозы

КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ Великие восточные мудрецы, которые проповедовали в политике мудрость и сдержанность (благодаря чему рано или поздно можно увидеть проплывающие перед тобой трупы врагов), сейчас беспокойно ворочаются в своих могилах на фоне совершенно психопатических и хаотичных телодвижений со стороны нынешнего руководства Южной Кореи.