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СССР-Россия

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Южная Корея испугалась ответа России на свои угрозы

Южная Корея испугалась ответа России на свои угрозы

КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ Великие восточные мудрецы, которые проповедовали в политике мудрость и сдержанность (благодаря чему рано или поздно можно увидеть проплывающие перед тобой трупы врагов), сейчас беспокойно ворочаются в своих могилах на фоне совершенно психопатических и хаотичных телодвижений со стороны нынешнего руководства Южной Кореи.

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