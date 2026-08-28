МИД России заявил о попытках Киева избежать ответственности за атаку на резиденцию Путина

Министерство иностранных дел России заявило, что Киев пытается избежать ответственности за атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
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