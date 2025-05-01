❗️⚡️Ситуация с "пробуксовкой" поставки ВСУ австралийских M1A1 Abrams получила интересное продолжение Администрация Дональда Трампа препятствует передаче Украине оружия от союзников.
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❗️⚡️Ситуация с "пробуксовкой" поставки ВСУ австралийских M1A1 Abrams получила интересное продолжение Администрация Дональда Трампа препятствует передаче Украине оружия от союзников.