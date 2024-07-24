Интересная версия одной южнокореянки, зачем Ким закидывает их шарами с мусором. Если это правда, то это гениально

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Комментарии
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ЕР
Елена Русская
Да, молодца,счизаеттна всех и идёт своим курсом, несгибаемые
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1 д.
Анастасия Гончарова
надо бы гейропейцам долбанутым отправить штук пятьдесят трехтонных чтоб   их там  при получении по земле размазало уродов ... Браво семья Ким ,боевой сестренке😘😘😘 особенно !!!!!!!!❤️❤️ ❤️❤️❤️🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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23 час.
ГМ
Георгий Михалев
Что есть, то и посылают.
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20 час.

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