Интересная версия одной южнокореянки, зачем Ким закидывает их шарами с мусором. Если это правда, то это гениально

Да, молодца,счизаеттна всех и идёт своим курсом, несгибаемые

Анастасия Гончарова

надо бы гейропейцам долбанутым отправить штук пятьдесят трехтонных чтоб их там при получении по земле размазало уродов ... Браво семья Ким ,боевой сестренке😘😘😘 особенно !!!!!!!!❤️❤️ ❤️❤️❤️🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺