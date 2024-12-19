Обнаружено несоответствие общепринятой модели формирования планет

Группа астрофизиков под руководством исследователей из Северо-Западного университета обнаружила, что состав атмосферы формирующейся экзопланеты может значительно отличаться от состава родительского диска газа и пыли.
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