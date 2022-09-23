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Спрос россиян на наличность за сутки вырос в девять раз

Спрос россиян на наличность за сутки вырос в девять раз

Центробанк зафиксировал резкий рост спроса на наличность 22 сентября. Объем обращающихся наличных денег в стране составил 132,1 млрд рублей, увеличившись в 9,4 раза по сравнению с предыдущим днем (14,2 млрд рублей), следует из статистики регулятора.

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