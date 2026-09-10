Конфликт собутыльников закончился убийством в селе Ольховатка под Воронежем

7 сентября 2026 двое мужчин вместе распивали алкоголь в квартире на улице Жуковского в Ольховатке. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой 40-летний местный житель ударил 34-летнего знакомого ножом в шею.
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