Дмитрий Медведев призвал бить финских дипломатов прямо в морду

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, в воскресенье, 13 октября, призвал бить финских дипломатов прямо в морду и в своем воскресном международном обозрении "Семь событий за неделю, которые ещё не случились", объяснил за что.