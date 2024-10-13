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  • S Sharkov
    Они в игрушки играют + рагульский менталитет.Мальчики в трусах
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    А хде кровь? Утырки чубаноидные даже не могут нормально снять....отсутствие мозгов на лицо!Мальчики в трусах

Дмитрий Медведев призвал бить финских дипломатов прямо в морду

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, в воскресенье, 13 октября, призвал бить финских дипломатов прямо в морду и в своем воскресном международном обозрении "Семь событий за неделю, которые ещё не случились", объяснил за что.

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