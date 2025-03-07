Народный банк Китая усилит поддержку технологических инноваций

По словам Пань Гуншэна (Pan Gongsheng), управляющего Народным банком Китая, центрального банка страны, в этом году Китай запустит на рынке облигаций совет по науке и технологиям, так как страна усиливает свое стремление оказывать финансовую поддержку технологическим инновациям.
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