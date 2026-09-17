Филипчук: ВСУ разрушили водоканал в Каховке, водоснабжение страдает

Вооружённые силы Украины нанесли удары по объектам водоканала в Каховке, что ухудшило водоснабжение. Глава округа Павел Филипчук сообщил, что перед этим был уничтожен производственный объект, но пострадавших нет.
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