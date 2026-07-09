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Газета.ру

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Песков: США ошибаются, что эскалация на Украине поможет выйти на урегулирование

Песков: США ошибаются, что эскалация на Украине поможет выйти на урегулирование

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждения президента США Дональда Трампа о том, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской инфраструктуре могут приблизить завершение украинского конфликта.

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