Правительство России решило не требовать от перевозчиков опасных грузов свидетельства об утверждении типа цистерны

Правительство РФ утвердило постановление, которое разрешает надзорным органам до 1 сентября 2025 года не требовать от перевозчиков опасных грузов свидетельства об утверждении типа цистерны и свидетельства об испытании (или) проверке цистерны.
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