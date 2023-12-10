Зеленский решился убрать конкурента

«Залужного проще ликвидировать и списать это на русских» Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press) Материал комментируют: Иван Мезюхо Сергей Кулик Вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может перейти в практическую плоскость, сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники в офисе президента.