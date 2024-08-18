Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы (заместитель председателя Комитета ГД по международным делам, соавтор законопроекта о семейно-бытовом насилии, член Высшего совета партии "Единая Россия", кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, почётная гражданка Подмосковья и Чехии) Ирина Роднина решила высказать мнение о жизни в Москве.
Депутат Роднина не понимает, зачем люди живут «где-то в Бирюлёво»
Комментарии
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КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Да эта лошня нас заебала даже в Бирюлëво. Развивайте сука свои регионы и и убогие средне-азиатские страны.
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2 час.
ЗТ
Зухра Таукенова
Что можно ждать от таких депутатов? Разогнать их всех, а тех, кто помоложе - на войну. Вот и увидят какова жизнь за пределами Москвы.
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1 час.
KONSTANTIN IVANOV
Зачем нам такие депутаты? Кто их выбирает>
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50 мин.
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