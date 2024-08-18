Депутат Роднина не понимает, зачем люди живут «где-то в Бирюлёво»

КТ КИРИЛЛ Трифонов Да эта лошня нас заебала даже в Бирюлëво. Развивайте сука свои регионы и и убогие средне-азиатские страны.

ЗТ Зухра Таукенова Что можно ждать от таких депутатов? Разогнать их всех, а тех, кто помоложе - на войну. Вот и увидят какова жизнь за пределами Москвы.