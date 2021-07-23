Шесть новых школ построят в молодых микрорайонах Новосибирска

Новосибирск получит 6,5 млрд рублей на строительство шести современных учебных заведений. Город попал в первую очередь программы национального проекта «Образование», позволяющей возводить школы на принципах государственно-частного партнёрства.
Новосибирск получит 6,5 млрд рублей на строительство шести современных учебных заведений. Город попал в первую очередь программы национального проекта «Образование», позволяющей возводить школы на принципах государственно-частного партнёрства.
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