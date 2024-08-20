ГАИ проводит мероприятия ´Фильтр´ и ´Паутина´.

Госавтоинспекция проводит мероприятия ´Фильтр´ и ´Паутина´.Как сообщили в УВД облисполкома, 19 августа в Бобруйске, а также на территории Бобруйского, Быховского, Кировского и Могилевского районов области пройдут профилактические мероприятия ´Фильтр´ и ´Паутина´.