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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ГАИ проводит мероприятия ´Фильтр´ и ´Паутина´.

ГАИ проводит мероприятия ´Фильтр´ и ´Паутина´.

Госавтоинспекция проводит мероприятия ´Фильтр´ и ´Паутина´.Как сообщили в УВД облисполкома, 19 августа в Бобруйске, а также на территории Бобруйского, Быховского, Кировского и Могилевского районов области пройдут профилактические мероприятия ´Фильтр´ и ´Паутина´.

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