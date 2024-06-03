Россияне могут остаться без Кубка Стэнли впервые за пять лет

Впервые за последние пять лет россияне могут не выиграть Кубок Стэнли. В розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона только одна финалистская команда, "Флорида Пантерз", имеет в своем составе российских хоккеистов: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.