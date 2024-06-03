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Россияне могут остаться без Кубка Стэнли впервые за пять лет

Россияне могут остаться без Кубка Стэнли впервые за пять лет

Впервые за последние пять лет россияне могут не выиграть Кубок Стэнли. В розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона только одна финалистская команда, "Флорида Пантерз", имеет в своем составе российских хоккеистов: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

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