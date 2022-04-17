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В Петербурге рассказали, будут ли повышать плату за парковку

В Петербурге рассказали, будут ли повышать плату за парковку

Чиновники уточнили, что повышение цен в ближайшей перспективе не планируется. Плата взымается на основании распоряжения комитета от ноября 2021 года №393-р «Об установлении размера платы за пользование городскими автостоянками в Санкт-Петербурге».

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