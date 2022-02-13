«Врачи откачали», – дочь Заворотнюк чуть не угробила родную мать

Первые симптомы рака у Анастасии Заворотнюк появились ещё 10 лет назад. Актриса систематически падала в обморок, но все думали, что от хронической усталости.
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