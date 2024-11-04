Леус: 4 ноября в Москве стал вторым снежным днем XXI века

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале, что 4 ноября высота снежного покрова в Москве составила 6 см, что делает этот день вторым по количеству выпавшего снега на 4 ноября в XXI веке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии