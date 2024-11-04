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Леус: 4 ноября в Москве стал вторым снежным днем XXI века

Леус: 4 ноября в Москве стал вторым снежным днем XXI века

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале, что 4 ноября высота снежного покрова в Москве составила 6 см, что делает этот день вторым по количеству выпавшего снега на 4 ноября в XXI веке.

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