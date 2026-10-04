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ФедералПресс

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Терапевт Лишин назвал эффективные средства лечения простуды без таблеток

Терапевт Лишин назвал эффективные средства лечения простуды без таблеток

МОСКВА, 4 октября, ФедералПресс. Противовирусные препараты не единственный способ избавиться от инфекции.

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