Equinor увеличила добычу и выплатит дивиденды по итогам второго квартала 2026 года

Норвежский энергетический гигант Equinor ASA представил финансовый отчет за второй квартал 2026 года, зафиксировав скорректированную операционную прибыль в размере 11,48 миллиарда долларов и чистую прибыль на уровне 4,84 миллиарда долларов.
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