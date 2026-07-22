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Equinor увеличила добычу и выплатит дивиденды по итогам второго квартала 2026 года

Equinor увеличила добычу и выплатит дивиденды по итогам второго квартала 2026 года

Норвежский энергетический гигант Equinor ASA представил финансовый отчет за второй квартал 2026 года, зафиксировав скорректированную операционную прибыль в размере 11,48 миллиарда долларов и чистую прибыль на уровне 4,84 миллиарда долларов.

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